Полицията иззе 3168 чифта чорапи от адрес в район „Източен“

Незаконна търговия с фалшиви маркови стоки бе пресечена при спецакция на служители от Шесто РУ. Полицейските действия са предприети в петък като част от планираните мерки за противодействие на разпространението, продажбата и неправомерното използване на чужди търговски марки. При претърсване на адреса на пловдивчанин в район „Източен“ разследващите открили и иззели 3168 чифта чорапи и 568 чифта маратонки, имитация на световноизвестни производители, без необходимото съгласие на притежателя на изключителното право.

Документирането на досъдебното производство, образувано за престъпление по чл. 172б от НК, продължава.