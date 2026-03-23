ГрадътКварталиКриминалеНовини

Полицията иззе 3168 чифта чорапи от адрес в район „Източен“

16:17ч, понеделник, 23 март, 2026
Незаконна търговия с фалшиви маркови стоки бе пресечена при спецакция на служители от Шесто РУ. Полицейските действия са предприети в петък като част от планираните мерки за противодействие на разпространението, продажбата и неправомерното използване на чужди търговски марки. При претърсване на адреса на пловдивчанин в район „Източен“ разследващите открили и иззели 3168 чифта чорапи и 568 чифта маратонки, имитация на световноизвестни производители, без необходимото съгласие на притежателя на изключителното право.

Документирането на досъдебното производство, образувано за престъпление по чл. 172б от НК, продължава.   

Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. При претърсване на адреса на пловдивчанин в район „Източен“ разследващите открили и иззели 3168 чифта чорапи и 568 чифта маратонки, имитация на световноизвестни производители, без необходимото съгласие на притежателя на изключителното право. sprunki game

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина