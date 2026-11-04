Пловдивска компания дари пречистватели за въздух на детските ясли в „Централен“  

От днес въздухът в детските ясли в район „Централен“ ще се пречиства със специални устройства. Те са дарение от пловдивската компания за трудова медицина „Макао България“ ООД и са предназначени за помещенията, в които децата прекарват голяма част от деня.

Пречиствателите ще допринасят за ограничаване на праха, полените и други замърсители във въздуха. Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов и представители на детските заведения получиха дарението от управителя на дружеството Цветелина Четрафилова. Домакини на събитието бяха педагозите от Детска ясла №18 „Вълшебно детство“.

Компанията, позната с дейността си в областта на трудовата медицина и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, този път насочва вниманието си към средата, в която растат най-малките. Инициативата следва разбирането, че превенцията и грижата за здравето започват много преди да се появи необходимост от лечение.

„Когато говорим за условията в детските заведения, обикновено обръщаме внимание на сградите, обзавеждането и пространствата за игра. Качеството на въздуха обаче е не по-малко важно, особено за децата в най-ранна възраст. Затова оценявам високо този жест на „Макао България“ ООД“, коментира Георги Стаменов.

Дарените пречистватели са производство на китайската компания Dekon и разполагат с петстепенна система за филтрация, която улавя фини прахови частици, полени и други замърсители и спомага за намаляване на неприятните миризми. Устройствата съчетават няколко технологии за пречистване на въздуха, включително HEPA филтри и филтри с активен въглен, и са предназначени за продължителна употреба при периодична поддръжка.