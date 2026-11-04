Пловдивска компания дари пречистватели за въздух на детските ясли в „Централен“  

От днес въздухът в детските ясли в район „Централен“ ще се пречиства със специални устройства. Те са дарение от пловдивската компания за трудова медицина „Макао България“ ООД и са предназначени за помещенията, в които децата прекарват голяма част от деня.
Пречиствателите ще допринасят за ограничаване на праха, полените и други замърсители във въздуха. Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов и представители на детските заведения получиха дарението от управителя на дружеството Цветелина Четрафилова. Домакини на събитието бяха педагозите от Детска ясла №18 „Вълшебно детство“.
Компанията, позната с дейността си в областта на трудовата медицина и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, този път насочва вниманието си към средата, в която растат най-малките. Инициативата следва разбирането, че превенцията и грижата за здравето започват много преди да се появи необходимост от лечение.
„Когато говорим за условията в детските заведения, обикновено обръщаме внимание на сградите, обзавеждането и пространствата за игра. Качеството на въздуха обаче е не по-малко важно, особено за децата в най-ранна възраст. Затова оценявам високо този жест на „Макао България“ ООД“, коментира Георги Стаменов.
Дарените пречистватели са производство на китайската компания Dekon и разполагат с петстепенна система за филтрация, която улавя фини прахови частици, полени и други замърсители и спомага за намаляване на неприятните миризми. Устройствата съчетават няколко технологии за пречистване на въздуха, включително HEPA филтри и филтри с активен въглен, и са предназначени за продължителна употреба при периодична поддръжка.
Един коментар
That’s wonderful news! It’s great to see companies like „Macao Bulgaria“ OOD stepping up to ensure cleaner air for children in nurseries. Every little bit helps to create a healthier environment for the little ones, and I’m sure their Granny would appreciate such efforts to keep them safe.