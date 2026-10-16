Нова и безопасна детска площадка радва малчуганите в район „Западен“

Една от най-посещаваните детски площадки в район „Западен“ – детската площадка зад МОЛ Пловдив вече е изцяло обновена и предлага по-сигурна, функционална и приветлива среда за игра на децата. След повече от 10 години експлоатация старите съоръжения бяха силно амортизирани, а настилката – деформирана и компрометирана. Днес пространството е преобразено благодарение на подкрепата на фирма „Билда Инвест“, която финансира дейностите от инициативата по обновяването на районната администрация.

В рамките на ремонта е подменена противоударната настилка и са монтирани изцяло нови детски съоръжения – две везни, клатушки, въртележка, комбинирано съоръжение с пързалка и люлки. Зелените площи също са облагородени благодарение на доброволци, които преди две години засадиха дървета.

„Когато администрацията и бизнесът работят заедно, резултатите са видими и носят реална полза за хората. За нас е важно децата да растат в сигурна, съвременна и привлекателна среда, а родителите да са спокойни, че местата за игра се поддържат в добро състояние. Благодаря на „Билда Инвест“ и на всички доброволци, които помогнаха тази промяна да се случи“, заявява кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.

Детските площадки са много повече от места за забавление. Те създават условия за двигателна активност, общуване и социализация, подпомагат развитието на децата и допринасят за по-доброто качество на живот в градската среда. Затова тяхната безопасност, поддръжка и модернизация са сред важните приоритети на районната администрация.

Екипът на „Западен“ вече е обследвал всички детски площадки на територията на района. Проверките са установили необходимост от подмяна на остарели съоръжения и обновяване на пространствата за игра на редица места.

„Няма да спра да настоявам пред Община Пловдив за целево финансиране за поддръжката и обновяването на детските площадки, както и за изграждането на изцяло нови там, където старите съоръжения вече са премахнати. Децата заслужават безопасни и модерни зони, в които да играят, да общуват и да се развиват пълноценно. Това не е просто благоустройство, а инвестиция в бъдещето на нашата общност“, категорична е Тони Стойчева.

Обновената площадка е конкретен пример, че с активна местна администрация, отговорен бизнес и ангажирани граждани могат да се постигат реални промени в кварталите. Район „Западен“ ще продължи да търси възможности за подобряване на обществените пространства и за създаване на по-добра, по-зелена и по-безопасна градска среда за децата и техните семейства.