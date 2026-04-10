Магнолии и липи обогатиха зелените площи в район „Северен“

Район „Северен“ продължава пролетната залесителна кампания с нови дейности по озеленяване и облагородяване на междублоковите пространства.

Този път инициативата беше реализирана в междублоковото пространство до детска площадка „Билото“ на бул. „Цар Борис III Обединител“ 10/16. Засадени бяха дръвчета от видовете магнолия, липа, рустифина, бор и кедър. Успоредно с това бяха освежени пейките и засадени пролетни цветя, които внасят повече цвят, уют и настроение в градската среда.

В инициативата лично се включи и кметът на района Венцислава Любенова, която подчерта: „Всяко засадено дръвче е инвестиция в по-зелено и по-добро бъдеще за нашия район.“

Район „Северен“ продължава последователно да работи за създаването на по-поддържана, приветлива и зелена среда за своите жители.