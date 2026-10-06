Глутница кучета нападна велосипедист в „Тракия“

Мъжът паднал от велосипеда, докато се опитвал да се предпази от животните

За нападение от група агресивни безстопанствени кучета в район „Тракия“ сигнализира читател на „Под тепето“.

По думите на пострадалия инцидентът е станал на 6 октомври около 7:00 часа в района на бул. „Освобождение“ №76. Докато се придвижвал с велосипед, той бил преследван от 5–6 кучета, които проявили агресия към него.

Мъжът разказва, че в опит да се предпази от животните е загубил контрол над велосипеда и е паднал.

Според подателя на сигнала ситуацията създава риск и за други хора, които преминават през района, особено за велосипедисти, пешеходци, деца и възрастни.

Гражданинът призовава компетентните институции да обърнат внимание на проблема и да предприемат действия.