Глутница кучета нападна велосипедист в „Тракия“

Мъжът паднал от велосипеда, докато се опитвал да се предпази от животните
За нападение от група агресивни безстопанствени кучета в район „Тракия“ сигнализира читател на „Под тепето“.
По думите на пострадалия инцидентът е станал на 6 октомври около 7:00 часа в района на бул. „Освобождение“ №76. Докато се придвижвал с велосипед, той бил преследван от 5–6 кучета, които проявили агресия към него.
Мъжът разказва, че в опит да се предпази от животните е загубил контрол над велосипеда и е паднал.
Според подателя на сигнала ситуацията създава риск и за други хора, които преминават през района, особено за велосипедисти, пешеходци, деца и възрастни.
Гражданинът призовава компетентните институции да обърнат внимание на проблема и да предприемат действия.
Един коментар
Глутница от най-добрите приятели на човека нападнали велосипедист?