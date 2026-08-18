Блъснаха мотоциклет на кръстовище в Смирненски

Сигнал за ПТП на кръстовище между бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Равнища“ е получен около 16.45 ч. вчера в сектор „Пътна полиция“. По първоначални данни при маневра за ляв завой лек автомобил „БМВ“, с 42-годишен водач, удря движещият се с предимство мотоциклет.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. При удара е пострадал мотоциклетистът, които след медицински преглед е освободен за домашно лечение. Случаят е отработен по административен ред от служители на сектор „Пътна полиция“.