Виртуозна виетнамска китаристка и български талант откриват GuitArt Festival

Пловдив отново ще се превърне в столица на китарното изкуство oт 1 до 4 октомври 2026 г. Десетото юбилейно издание на GuitArt Festival (GuitArt X) събира на една сцена утвърдени международни майстори и изключителни български музиканти от различни жанрове и поколения.

Богатата четиридневна програма включва концерти, мултимедийни спектакли, майсторски класове, работилници, международен конкурс за класическа китара и срещи с лютиери.

Фестивалът GuitArt Festival 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

ПРОГРАМА ПО ДНИ

1 октомври (четвъртък) | 19:00 ч.

Събитие: Официално откриване с концерт: Ту Ле & Самуел Соломон

Официално откриване с концерт: Ту Ле & Самуел Соломон Място: Първо студио на Радио Пловдив

Първо студио на Радио Пловдив За събитието: Официалният старт на GuitArt X ще дадат двама впечатляващи артисти – световнопризнатата виетнамска китаристка Ту Ле и българският китарист и педагог Самуел Соломон. Ту Ле е позната с виртуозността и емоционалната дълбочина на своите изпълнения на класическа китара, а Самуел Соломон е сред активно концертиращите български имена на международната сцена. Заедно те ще преплитат две различни музикални перспективи през универсалния език на китарата.

2 октомври (петък) | 19:00 ч.

Събитие: Мултимедиен спектакъл „Тя помни“

Мултимедиен спектакъл „Тя помни“ Място: Държавен куклен театър – Пловдив

Държавен куклен театър – Пловдив Участници: Мария Каварджикова, Del Padre, съвременен танц и живопис на живо

Мария Каварджикова, Del Padre, съвременен танц и живопис на живо За събитието: Завладяващо преплитане между театър, авторска музика, танц и визуално изкуство. В центъра на спектакъла застава обичаната актриса Мария Каварджикова, която със своя емблематичен глас води зрителите през трогателна история за любовта, паметта и неизтриваемите човешки следи. Музикалният пулс е поверен на Del Padre с техните пламенни ритми, а драматургията се допълва в реално време от езика на съвременния танц и художник, който създава картина пред очите на публиката.

3 октомври (събота) | 20:00 ч.

Събитие: Концерт под звездите: Влатко Стефановски Трио

Концерт под звездите: Влатко Стефановски Трио Място: Открита сцена „Малките конюшни на Царя“

Открита сцена „Малките конюшни на Царя“ За събитието: Един от големите акценти на юбилейния фестивал. Балканската китарна легенда и съосновател на култовата група „Леб и сол“ Влатко Стефановски пристига със своето трио за близък концерт без дистанция с публиката. Уникалният му стил майсторски съчетава рок, джаз, блус, фолклор и неравноделни ритми. По думите на артистичния директор Христо Коликов гостуването му е естествена среща между балканската традиция и съвременното световно звучене.

4 октомври (неделя) | 19:00 ч.

Събитие: Гала закриване и концерт на Яманду Коста (Yamandu Costa)

Гала закриване и концерт на Яманду Коста (Yamandu Costa) Място: Дом на културата „Борис Христов“

Дом на културата „Борис Христов“ За събитието: Кулминацията на фестивала е гостуването на носителя на Latin GRAMMY Яманду Коста – един от най-ярките съвременни майстори на седемструнната бразилска китара. В рамките на европейското си турне той пристига в Пловдив, за да представи виртуозна синкретична музика, съчетаваща choro, samba и música gaúcha с оркестрово звучене и импровизация.

Кулминацията на фестивала е гостуването на носителя на Latin GRAMMY – един от най-ярките съвременни майстори на седемструнната бразилска китара. В рамките на европейското си турне той пристига в Пловдив, за да представи виртуозна синкретична музика, съчетаваща choro, samba и música gaúcha с оркестрово звучене и импровизация. Специален акцент: Преди концерта ще се състои официалното церемониално награждаване на лауреатите от International GuitArt Competition 2026.

Билети: Всички билети за фестивалните събития са в продажба в мрежата и на касите на Eventim.bg.