Варненски писатели гостуват в Пловдив в рамките на „Пловдив чете“

Дружеството на писателите в Пловдив ще бъде домакин на творческа среща със Сдружението на писателите във Варна. Събитието ще се проведе на 20 юни (събота) от 11:00 часа в Литературния салон на ул. „Княз Александър I“ №27, ет. 2.

Литературното матине е част от програмата на фестивала „Пловдив чете“ и ще събере пред пловдивската публика варненските автори Венцислав Бойчев, Катя Вангелова, Красимир Йорданов, Мариела Русева и Наско Енев – Римпо.

Организаторите канят любителите на литературата да се включат в срещата и да се запознаят с творчеството на гостуващите поети и писатели.