„Сцена на кръстопът“ отбелязва 30 години

30-ото юбилейно издание на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ ще зарадва публиката с три вълнуващи премиери, селекция от най-добрите заглавия през сезона от България, авторитетни международни гастроли, детски театър и работилници, тайно представление и множество съпътстващи събития от 10 до 21 септември в Пловдив.

Откриването по традиция е поверено на домакина на форума Драматичен театър-Пловдив със спектакъла „Английски прозорец“ от Рей Куни на 10 септември в Голяма зала от 19 ч. с режисьор Венцислав Асенов, сценограф и костюмограф Маноела Дойчинова и композитор Павел Васев. Ролите изпълняват Стилиян Стоянов, Радина Думанян, Венелин Методиев, Паола Маравиля, Красимир Василев, Тодор Дърлянов, Мартин Раков и Мариана Йотова.

Втората премиера отново е на Драматичния театър, който на 11 септември от 19.30 ч. в Камерна зала „Стефан Данаилов“ ще посреща публика с „Нирвана“ от Константин Илиев. Очакванията са зрителите да видят едно красиво и интересно представление, защото зад проекта стои режисьорът Стайко Мурджев. Третата премиера е на „Уроци“ на Театър „София“ на 12 септември от 19.30 ч. в Камерна зала „Стефан Данаилов“. Режисьор е Надя Панчева, участват Елеонора Иванова и Михаил Милчев.

Три са международните авторитетни гостувания в рамките на форума. Държавният театър Истанбул (Турция) ще представи спектакъла „Търси се стар клоун“ на режисьора Гьокхан Коджаоглу на 13 септември от 19 ч. в Голяма зала. Представлението идва в Пловдив със съдействието на Консулството на Република Турция в Пловдив. Същата вечер в Камерна зала от 19.30 ч. е спектакълът „Кралицата на розите“ по романа на Исабел Русинова – продукция на Фондация „Mira“ (Рим, Италия).

Публиката ще аплодира и гастрола на „Кавказкият тебеширен кръг“ от Бертолт Брехт на 16 септември от 19 ч. в Голяма зала – продукция на Национален театър Будапеща (Унгария). Спектакълът е на знаковия грузински режисьор Автандил Варсимашвили. Творческият екип залага на оригиналната музикална концепция на легендарния композитор Паул Десау, който е дългогодишен съратник на Бертолт Брехт. Сценичният аранжимент на звука и музикалното оформление са адаптирани от грузинския композитор Йосиф Барданашвили.

Фестивалът ще зарадва публиката и със забележителни спектакли като „Албион“ на Младежкия театър (12 септември, Голяма сцена), „Новата бална зала“ на Театър 199 „Валентин Стойчев“(14 септември, Голяма зала), „Лазарица“ на Драматичен театър-Русе (15 септември, Камерна зала), „Персона“ на независимия театрален проект с режисьор Патрисия Господинова – едно от лицата на Театралната борса в Пловдив (16 септември, Камерна зала), „Петата стъпка“ с Юлиян Вергов и Бойко Кръстанов (17 септември, Голяма зала), „Деца на света“ с Димитър Маринов и Ели Скорчева (17 септември, Камерна зала), „Сън в зимна нощ“ на Малък градски театър „Зад канала“ (18 септември, Голяма зала), „Зимата на червените фенери“ на Драматично-куклен театър-Шумен (18 септември, Камерна зала), „Викове от подземието“ – моноспектакъл на Йордан Ръсин (19 септември, Голяма зала).

„Сцена на кръстопът“ няма да изневери на традицията да посвети специален ден на децата. На 20 септември (неделя) празничната програма ще съчетава три представления, работилници и вълнуващи преживявания. От 12 и 16 ч. в Камерна зала „Стефан Данаилов“ децата ще се насладят на спектакъла „Новите дрехи на царя“ на Сатиричен театър „Алеко Константинов“. От 19 ч. в Голямата зала на театъра е вълнуващият мюзикъл „Тайната на музиката“. Фоайетата на Драматичния театър също ще се превърнат в емоционално детско пространство.

За 30-годишнината фестивалът ще подари на публиката и едно специално събитие – мюзикъла „Кабаре“ на Музикалния театър на Античния театър на 15 септември от 20 ч. Преводът и сценичната адаптация са на Валентин Ганев, а на сцена ще излязат забележителни артисти начело с Михаела Маринова и Боян Арсов.

Финалът на „Сцена на кръстопът“ идва с превърналото се в традиция събитие – на 21 септември от 19 ч. ще закрием фестивала с предизвикателство към публиката с „Тайно представление“. С взаимно доверие и вкус публиката ще се довери на избора на селекционерите.

От днес сайтът на Драматичен театър-Пловдив вече е отворен за продажба на билети. Информация за спектаклите е налична и в сайта на „Сцена на кръстопът“.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и Министерство на културата. Форумът е част от Културния календар на Пловдив.