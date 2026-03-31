Нов спектакъл по една от най-емблематичните български повести излиза на пловдивска сцена. Тази вечер от 19:00 часа в Камерната зала на Драматичен театър – Пловдив е премиерата на „Бариерата“ по Павел Вежинов.

Сценичната адаптация е дело на Крис Шарков и Алекс Секулов, а режисурата е поверена на Шарков. В екипа са още сценографът Никола Тороманов, композиторът Петко Славов и видео артистът Ралица Георгиева. На сцената ще видим Иван Юруков, Климентина Фърцова, Мария Сотирова и Борис Кръстев.

Любов отвъд границите на реалното

Спектакълът интерпретира познатата история за срещата между композитор в творческа криза и мистериозно момиче с необичайна чувствителност. Постановката се движи в полето на мистичния реализъм и поставя въпроси за границите на възприятията, нормалността и връзката между хората.

Историята разгръща темата за невидимите бариери – тези в съзнанието, в обществото и в самите нас, които често ни отделят от другите и от собствените ни възможности.

50 години от „Бариерата“

Премиерата отбелязва половин век от създаването на повестта на Павел Вежинов – текст, който продължава да вълнува със своята философска дълбочина и актуалност.

Интересът към спектакъла е сериозен – билетите за премиерата и следващите две дати вече са напълно разпродадени.