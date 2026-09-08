Представят в Пловдив изложбата „По следите на Михайло Парашчук“

Посолство на Украйна и Държавна агенция „Архиви“ представят в Пловдив изложба, посветена на творчество на видния украински скулптор Михайло Парашчук, посветил своя живот на България.

Загубата на украинската независимост през лятото на 1921 г. сварва Михайло Парашчук в България. Тя ще стане неговата втора родина. Роден през 1876 г. в Западна Украйна, той е получил блестящо художествено образование в Краков и Виена, специализирал е скулптура в Париж, работил е в ателието на Роден, създал е собствено ателие в Мюнхен, преподавал е в тамошната академията, по-късно се е установил в Лвив и Киив.

В София талантливият скулптор бързо се вписва в художествения живот. Запознат отлично с художествените стилове, със занаята на старите австрийски и немски майстори в художествената архитектурна украса, художникът става партньор на видни български архитекти в строежа на емблематични сгради в София и страната: сградата на БНБ, на БАН, ректората на СУ, Народната библиотека, Военната академия, Съдебната палата и много други. Така Парашчук става основателят на българската архитектурна скулптура и създава цяла школа от свои ученици.

Изследвайки архива на Парашчук, по оставените от него следи тръгват Иво Милев и фотографа Стефан Н. Щерев – понякога губещи се, те ги отвеждат от София във Варна, Бургас, Русе, Сливен, Кърджали, Пазарджик, Перник и т.н. Плод на тези усилия е настоящата изложба, която има за цел да върне Михайло Парашчук в българската културна история, към която той принадлежи.

Изложбата ще продължи до 18 септември 2026 г.

Място: Площадът пред Централната поща, Пловдив

Фотограф: Стефан Н. Щерев