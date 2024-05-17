Пловдив посреща концерт-спектакъла „THE MAGIC OF ITALIA”

Трима забележителни италиански певци посреща Пловдив с концерт-спектакъла „THE MAGIC OF ITALIA”. На 06.06.2024 (четвъртък) от 20:30 ч. красотата на италианската песен ще властва на сцената на Античния театър. Броени дни остават до срещата с ДЖАНИ СКРИБАНО, ЛУКА МИНЕЛИ и КИАРА ПЕРАЛЕ. Под съпровода на оркестъра на ДЪРЖАВНА ОПЕРА – ПЛОВДИВ, дирижиран от маестро ЛЕВОН МАНУКЯН, ще звучат обичаните Parole parole, Con te partirò, Che sarà , Oh sole mio, Senza una donna, общо над 30 от вечните песни на Италия – знакови за поколения.

Трите италиански звезди идват за първи път в Пловдив. Джани Скрибано вече успя да очарова софийската публика в НДК през октомври 2023-та година и със сигурност ще заплени и тази на Античния театър.

„Посрещаме звездните гости с огромно желание да им покажем нашия град, определян като Рим на Балканите. Подготвили сме им разходка в Старинния Пловдив, из великолепните мозайки на Епископската базилика. По отношение на самия концерт нямаме съмнение, че музикантите от Опера Пловдив, под вещата палка на маестро Манукян, ще сътворят едно запомнящо се песенно шоу. На сцената на театъра ще има голям концертен роял и всяка техническа подробност ше е изпълнена до детайл. За Киара, Лука и Джани сме осигурили престой в хотел с високо ниво на обслужване в близост до Античния театър. Амбицирани сме, наред с вълнуващата среща с историческото наследство да ги изненадаме с вкусна авторска и традиционна кухня“ – споделят от продуцентския екип на гастрола.

LUCA MINNELLI е „Гласът на Венеция”, който през 2021 г. записва албум със знаменития китарист на Queen Брайън Мей и бродуейската звезда Kerry Ellis. Той става любимец на публиката навсякъде заради своя запомнящ се, топъл и чист теноров глас. Той е концертиращ изпълнител с гастроли в Ню Йорк, Лондон, Малта, Санкт Петербург, Милано, Венеция и мн. др.

GIANNI SCRIBANO има не по-малко вълнуваща музикална кариера на певец, музикант, композитор и автор на собствени песни. Реализирал е хиляди публични представления и концерти в цяла Европа. Пял е на Арена ди Верона пред публика от 10 000 зрители, участва в световното турне със спектакъла „Ромео и Жулиета на лед“ и има непрестанни изяви на разнообразни сцени в Италия и по света.

Дамското очарование и елегантност в концерта „THE MAGIC OF ITALIA” е CHIARA PERALE. Тя е популярно лице от телевизионния екран на Италия. Журналист, водещ, лице на публични събития във Венеция и цяла Италия. На Античен театър публиката ще се наслади на нейните музикални изпълнения и артистично присъствие.

„Не пропускайте срещата със знаменитите италиански певци, за да преживеете „THE MAGIC OF ITALIA” под откритото небе на емблематичния Античен театър!“ – канят от организационния екип.

Билети се предлагат онлайн, както и на Билетен център пред Община Пловдив, Туристически информационен център на ул. „Райко Даскалов“ 1, Каса на Античен театър на ул. „Цар Ивайло“ (откъм АМТИИ), Каса в Дом на културата „Борис Христов“, във всички каси на Ивентим в страната и в GRABO.bg.

„THE MAGIC OF ITALIA” се препоръчва за зрители от всички възрасти. Деца до 7 годишна възраст могат да присъстват безплатно, без право на място.