Пловдив е втората спирка на новата творба на Христос Пападопулос

Гръцкият хореограф Христос Пападопулос спечели първата международна танцова награда Rose за спектакъла LARSEN C, който българската публика гледа още преди 4 години в рамките на One Dance Festival в Пловдив. На 30 май 2025, отново под тепетата, Христос Пападопулос ще представи най-новата си творба, озаглавена Моята Свирепа Невежа Стъпка, две седмици след световната премиера в Onassis Stegi-Атина и в копродукция с One Dance Festival. Така България е втората спирка на новата творба на артиста с най-значимата танцова награда в света, присъдена на церемония на 8 февруари в лондонския театър Sadler’s Wells, едно от световните средища на танца.

Историческото отличие, учредено от екипа на Sadler’s Wells, е кулминация на дълъг процес по селекция на стотици спектакли от цял свят. LARSEN C наложи оригиналния почерк от минимализъм, градация и прецизна работа с жестове на Пападопулос, като го наложи сред водещите европейски хореография и изчистена сценография, което кристализира танца в съзерцание и медитация. Вдъхновен от шелфовия ледник “Ларсен” на Антарктида, чийто сектор С се напуква и откъсва.

Танцов Booker

Наградата Rose се присъжда на две години за високи постижения в изкуството на хореографията. Така Sadler’s Wells, културно средище със столетно наследство и поглед към бъдещето и иновациите в танца, създава нова платформа по аналогия на наградите Booker за литература, Turner за визуални изкуства и Olivier за театър. Тези отличия не само носят признание на утвърдени и изгряващи таланти, но и спомагат за издигането на изкуството. The Rose International Dance Prize запълва липсата на мащабна, международно приета награда за танц.

Тя е разделена на две категории:

* The Rose Prize: За утвърдени хореографи за пълнометражно произведение от поне 60 минути – Христос Пападопулос за LARSEN C.

* The Bloom Prize: За изгряващи хореографи с опит до 10 години – Stav Struz Boutrous (Израел) за солото Sepia, вдъхновено от грузинския традиционен танц хоруми.

Претенденти от цял свят

Победителите са избрани от 5-членно жури в състав: танцовият теоретик и практик проф. Кристофър Банерман (председател), певицата и музикант Пи Джей Харви, актрисата и продуцент Картика Наир, хореографът и сценограф Дейм Арлийн Филипс и д-р Самюъл Рос, моден дизайнер и артистичен директор на London Design Bienalle 2025.

Преди това 14 куратори, сред които артисти, продуценти и писатели, съставят списък с 42 оригинални танцови произведения от всички краища на света. Във финалната селекция остават четирима номинирани за награда Rose и трима за Bloom. Освен Христос Пападопулос, номинирани за The Rose International Dance Prize бяха още: Лиа Родригес (Бразилия) за ENCANTADO, Марко да Силва Ферейра (Португалия) за CARCAÇA, част от програмата на One Dance Festival 2023, и Кайл Ейбрахам (САЩ) за An Untitled Love.

През 2025 г. One Dance Festival ще копродуцира и ще покаже новите творби на Христос Пападопулос – Моята Свирепа Невежа Стъпка на 30 май в ДК “Борис Христов” – Пловдив и на Лиа Родригес, наричана жената – танц на Бразилия заради нейната изключителна 40-годишна кариера – BORDA на 7 юни. Също така, фестивалът ще копродуцира и 3 български спектакъла, рекорден досега брой за издание, които предстои да бъдат обявени.

Христос Пападопулос

Христос Пападопулос учи танц и хореография в SNDO (School for New Dance Development) в Амстердам, театър в Драматичното училище на Националния театър на Гърция и политически науки в Атина. Той е основател на танцовата група “The Lion and the Wolf“. Първите му творби OPUS и ELVEDON постигат голям успех при представянето им в театър „Порта“ в Гърция. ELVEDON е отличен на Aerowaves ’16 и по-късно е представен в Париж, Амстердам и други европейски градове. OPUS е селектиран в Aerowaves ’18 и скоро след това започва международно турне. Следва ION (2018), подкрепен от Onassis Stegi и копродуциран от Théâtre de la Ville, Париж, и Le Lieu Unique, Нант. Знаковият му спектакъл до момента е LARSEN C (2021), международна копродукция, представена на повече от 25 сцени и фестивали в цяла Европа. През 2023-а Пападопулос създава спектакъла MELLOWING за престижната танцова компания Dance On, а по-късно и MYCELIUM за балета на Лионската опера и Биеналето на танца в Лион. През юни 2024-а година той създава солова творба за Георгиос Коцифакис за LAC Lugano Arte e Cultura, а след това през септември има премиера с NDT 1. Премиерата на МОЯТА СВИРЕПА НЕВЕЖА СТЪПКА, най-новия му спектакъл, ще се състои на 16 май 2025-а в Onassis Stegi – Атина, а веднага след това ще гостува в Пловдив.

One Dance Festival

One Dance Festival е най-големият форум на Балканите, изцяло посветен на съвременната танцова сцена, и от 2008 г. досега е представил творбите на стотици артисти и компании. От 5 години фестивалът копродуцира таланти, чиито спектакли стремглаво покоряват международните сцени, печелят награди и световно признание. Досега двама от копродуцираните от фестивала български артисти – Деян Георгиев и колектива Тревога с Неда Ружева – са селектирани от престижната мрежа Aerowaves.

One Dance Festival е сред инициаторите на Dance Festivals Network Europe – организация, която ще работи за нови модели за развитие и подкрепа на съвременния танцов сектор. Новата коалиция, със седалище в Амстердам, обединява 23 фестивала от 22 държави от Европа, надграждайки ядрото – основатели на Big Pulse Dance Alliance, първият съюз на 12 влиятелни танцови фестивали и организации за създаване на европейско съдържание чрез копродуциране на артисти, обучение и мобилност.