Михаил Шишкин представя своя книга в Пловдив 

Михаил Шишкин идва в България, за да представи книгата си „Моите. Есета за руската литература“, издадена от издателство „Колибри“ в превод на Деян Кюранов. Разговорът в Пловдив ще се проведе на 14 октомври от 18.00 ч. в Национална библиотека „Иван Вазов”, фоайе Изкуствотека. В събитието ще участват – Тони Николов и Красимир Лозанов. Превод – Владимир Бернер.
Михаил Шишкин (р. 1961 г.) е един от най-известните съвременни руски белетристи и публицисти. Той разбива стереотипа „Руският писател може да твори само в Русия“ и от трийсет години пише романите и есетата си в Швейцария. Много от тях са отличени с престижни награди („Русский Букер“, „Большая книга“, „Национальный бестселлер“, „Internationaler Literaturpreis“) и са преведени на над трийсет езика, включително на български. През последните години писателят работи активно за обединение на свободната руска култура срещу политическия режим в Русия. Заедно с швейцарски слависти е основател на литературната награда „Дар“.
„Нима ни се предлага някаква учебникарско-христоматийна книга? Не. Това е книга полемика. Полемиката е политическа. Макар че авторът не е политолог, а писател, който разказва за писатели, при това с емпатия и проникновение. Първата дума от посланието му е заглавието. Тези хора и тяхното писмено дело – заявява Михаил Шишкин – са МОИТЕ. За руското имперско, съветско, постсъветско училище те може да са някакъв задължителен материал; за властта в Кремъл – културен параван на насилието, за неруския свят – водачи в разбирането на Русия. За Шишкин те са бойни другари. Битката им е една: високата руска култура против руската несвобода, обединяваща деспотичната власт и нискокултурния народ. А Шишкиновите НЕГОВИ винаги са били против това институционализирано насилие. Винаги са губели битката – и пак я започват.“
Деян Кюранов
Един коментар
Докога ? Всеки , който– и при най-мъничката възможност и повод – е в състояние да каже лоша дума за днешна Русия, е добре дошъл и посрещнат с разтворени обятия от нашата „интелигенция“ , само и само да се вреди сред политкоректните и да не остане тя по-назад от продажните български политици , всекичасно индоктриниращи населението с отвратителна пропаганда за омраза към един народ , културата му и величието му .
Не ви прави чест .