Медитативен концерт в Епископската базилика

Медитативен концерт ще се проведе на 4 февруари (вторник) от 19:00 в Епископската базилика на Филипопол. Композициите на маестро Шри Чинмой ще бъдат изпълнени в оригинални аранжименти от Бойрави Ахенбах ( цигулка ) и Долорес Кабестани (пиано).
Вход свободен до запълване на местата.
Резервации и информация: 087 766 7229, meditation.bg
