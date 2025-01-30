Медитативен концерт в Епископската базилика

ГрадътКултураНовини

14:22ч, четвъртък, 30 януари, 2025
Медитативен концерт ще се проведе на 4 февруари (вторник) от 19:00 в Епископската базилика на Филипопол. Композициите на маестро Шри Чинмой ще бъдат  изпълнени в оригинални аранжименти от Бойрави Ахенбах ( цигулка ) и Долорес Кабестани (пиано).

Вход свободен до запълване на местата.

Резервации и информация: 087 766 7229,  meditation.bg

