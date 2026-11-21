Севар Иванов влиза в света на Джон Фанти с моноспектакъл, отличен на няколко международни театрални фестивала

Моноспектакълът „Кученцето се засмя“ със Севар Иванов гостува в Пловдив на 21 ноември. Представлението е по романа „Питай прахта“ на американския писател Джон Фанти и е част от програмата на Нощта на театрите. Началото е в 19:00 часа в Театър „Хамелеон“ на ул. „Екзарх Йосиф“ 16.

В центъра на историята е Артуро Бандини – герой, чието огромно его и стремеж към признание постепенно го отдалечават от реалността. В света на собствените си мечти и самолюбуване той иска да бъде харесван от всички, но се оказва сам в битката за признание.

Сценичната версия и режисурата са на Ана Батева, преводът е на Богдан Русев, а музиката – на Стефан Здравески. Дизайнът е на Христо Христов.

Постановката има редица международни отличия. Севар Иванов е получил награди за най-добър актьор на международни театрални фестивали в Албания и Монголия през 2024 г., на Summer Cult Fest в Косово през 2025 г. и на фестивала в Дуръс, Албания, през 2026 г. Спектакълът е отличен и със специалната награда „Преспански Дионис“ на международния театрален фестивал „Актьорът на Европа“.

Романът „Питай прахта“ е адаптиран за киното през 2006 г. във филм с участието на Колин Фарел и Салма Хайек. Писателят Чарлс Буковски, автор на предговора към книгата, посочва Фанти като свое вдъхновение да стане писател.