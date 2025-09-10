Книги събират медийната история на АМТИИ

Излезе от печат книгата на проф. д-р Любомир Караджов „АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в медиите между 55-та и 60-та годишнини на Академията (2000-2024)“. Това е вторият том на публикувания от същия автор през 2020 година сборник с академични събития в АМТИИ между 2014 и 2019 г. Книгите съдържат текстове на проф. Караджов, писани за медиите в качеството му на пиар на институцията и публикувани в печатни и електронни издания в периода 2014-2024 г. Повече от 160 материала отразяват знакови моменти от учебния, художественотворческия и социалния живот на Академията. Подредени хронологично, те очертават голяма част от историята на първото извънстолично висше училище по изкуствата в периода между 50-та и 60-та му годишнини. Снимките на кориците също са авторски, както и много от фотографския материал, който медиите са получавали през годините.

Журналистическите публикации съхраняват паметта за събития, станали по времето на трима ректори: проф. акад. Милчо Василев, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и доц. д-р Жан Пехливанов, като в шест от годините авторът е и председател на Общото събрание на АМТИИ. Сред включените статии са свидетелства за значими кампании в защита на социални каузи; ярки концерти; церемонии по удостояване на знакови творчески личности с почетното звание „Доктор хонорис кауза на АМТИИ“; домакинства на национални и международни форуми в сферата на изкуствата; дни на отворени врати за кандидат-студенти; изложби; национални конкурси; научни конференции; успешни гастроли на академични състави на високи подиуми по света; майсторски класове на световни творци; защити на докторати, доцентури и професури; събития от живота на студентската общност и мн. др.

В предговора проф. Караджов е убеден, че ако някой ден се пристъпи към написване на история на АМТИИ, подобно начинание трудно може да се осъществи без събраните в книгите събития и факти. Авторът изказва благодарност на пловдивските и националните медии, които през годините отзивчиво са отразявали дейността на преподавателите и студентите от Академията. Научен редактор на изданието е проф. д-р Емилия Константинова.