Никълъс Бърнс ще излезе за първи път на сцената на фестивала в Пловдив заедно със Зефира Вълова и Явор Генов с програма от бисери на бароковата музика

За първи път на сцената на международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ ще гостува контратенор. На 4 октомври в Пловдив ще се изяви канадският певец Никълъс Бърнс, който има международна кариера и концерти с едни от водещите ансамбли и оркестри за старинна музика.

В концерта ще участват още две утвърдени имена на българската барокова сцена – цигуларката Зефира Вълова и лютнистът и изпълнител на басо-континуо Явор Генов. Тримата музиканти ще представят програма с произведения от предкласическата епоха на Джовани Карбонели, Джон Дауланд, Хенри Пърсел, Никола Матеис, Арканджело Корели, Хенри Плейфорд и други композитори.

Канадският контратенор Никълъс Бърнс е носител на редица отличия от международни конкурси, сред които конкурсът на Нюйоркското ораториално общество в Карнеги Хол, Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques, Международният музикален конкурс във Ванкувър и вокалната награда „Rumbold“ на операта в Едмънтън.

През годините той е концертирал като солист с престижни музикални формации от двете страни на Атлантика, сред които Les Arts Florissants, Симфоничният оркестър на Монреал, Ванкувърската опера, I Musici, Early Music Vancouver и Симфоничният оркестър на Торонто. Сред последните му ангажименти са участия с Ensemble Caprice, Arion Baroque Orchestra, American Bach Soloists, Tafelmusik и на Баховия фестивал в Монреал. Бърнс вече е гостувал и на сцената на Софийската опера.

Оперният му репертоар включва знакови роли в произведения на Хендел, сред които Чезаре в „Юлий Цезар“, Бертаридо в „Роделинда“, Полинесо в „Ариоданте“ и Лихас в „Херкулес“. Певецът има изяви и в съвременната музика, като участва в премиерата на операта „L’Orangeraie“ на френския композитор Зад Мултака.

В Пловдив Бърнс ще си партнира със Зефира Вълова, която е сред водещите български изпълнители на барокова цигулка с международна кариера. Тя е концертмайстор на италианския оркестър Il Pomo d’Oro, с който свири на престижни световни сцени и си сътрудничи с артисти като мецосопраното Джойс ДиДонато и контратенорите Франко Фаджоли и Якуб Юзеф Орлински.

Вълова е възпитаник на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Кралската консерватория в Амстердам. През 2017 г. получава отличието „Музикант на годината“ на предаването „Алегро Виваче“ за активната си творческа дейност. Тя е основател и артистичен ръководител на фестивала „Изкуството на барока“, който от 2009 г. е част от Културния календар на София.

В ансамбъла се включва и Явор Генов – лютнист и специалист по басо-континуо, чиито записи на музика от бароковия репертоар са получили висока оценка от международната критика. Той е свирил с музиканти като Ема Къркби, Нурия Риал и Ларс Улрих Мортенсен, както и с Бароковия оркестър на Европейския съюз и други международни формации. Освен изпълнителската си дейност Генов се занимава и с музикология, с изследователски интереси към ренесансовия и лютневия репертоар.

Концертът на 4 октомври е част от програмата на международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“, който е включен в Културния календар на Община Пловдив и в Националния културен календар на Министерството на културата за 2026 г.

Билети се продават онлайн в мрежата на Eventim, както и на място преди концертите. Повече информация за фестивалната програма е публикувана на официалния сайт на „Музикартисимо“