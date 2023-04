Какви са традициите на Светла сряда?

Send an email

Follow on Twitter

На Светла сряда църквата почита и паметта на Преп. Йоан Ветхопещерник – Свети Йоан Богослов, един от любимите ученици на Исус Христос, който пръв повярвал във Възкресението му.

Той е бил най-близко до Богочовека в Гетсиманската градина, на Тайната вечеря, а така също и на Разпятието Христово. След възкресението си Господ се явявал много пъти на своите ученици, пръв го познал Йоан.

Този ден е свързан с различни обичаи за плодородие, дъжд, предпазване от градушка, бродници и лоши болести.

На този ден сред рупците в Странджа се изпълнява обичаят Мара Лишанка, а в Дупнишко – обичаят Ладино хоро. В играта Ладино хоро девойките се налавят в кръг, а две от тях държат кърпа над веригата. На три пъти те разсичат хорото и всяка мома се провира през арката от кърпи.

Наоколо другите пеят песен, която е адресирана към последната мома в редицата и в нея предричат за какъв момък ще се омъжи тя – за коняр, за овчар, за говедар.



При обичая Мара Лишанка се взимат от три млади булки по един чехъл с различен цвят и се напъхват един в друг. Така се оформя кукла, наречена Мара Лишанка, забражда се и се накичва като булка със сребърни невестински накити – титрици.

След това се избира мома, която трябва да е лазарувала и да има живи родители. С обредни песни момите отиват в средата на селото и се разделят в две редици, хванати за ръце.



Две по две девойките започват диалог с Мара Лишанка – с момата, която носи куклата, и пеят песен. Мара Лишанка им отговаря и диалогът продължава, като си предават куклата една на друга. После момите, придружени от ергени и други жени и мъже от селото, отиват на реката, „окъпват“ куклата, измиват си лицата и се връщат в селото.



Обичаят се изпълнява за осигуряване на дъжд и плодородие, за да се предпазят момите да не ги залюби змей и за да раждат деца булките.

В дните от Светлата седмица стопанките повторно боядисвали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Това е така, защото според древно поверие, раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.

Снимка на корицата: By Диего Веласкес – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Public Domain,