Изложба в Малката базилика за Световния ден на мира

Общински институт „Старинен Пловдив“ ще отбележи Световния ден на мира – 21 септември с тематична изложба, която носи заглавието „Художници рисуват гълъб“.

Откриването е на 21 септември от 18:00 ч. в Mалката раннохристиянска базилика. Със свои произведения ще се представят десет автори: Кристина Кутлова, Магдалена Колева, Мария Иванова, Милена Миланова – Паунова, Надежда Антова, Петър Велинов, Петя Анастасова, Ралица Делова, Стоян Стоянов – Комитски и Грагат Айрапетян- Грант. Творбите, посветени на символа на мира – гълъба, са изпълнени с различни техники – живопис, пластика, мозайка, скрап арт и фотография. В изложбата са включени и картини от фонда на ОИ „Старинен Пловдив“.

Изложбата в Mалката раннохристиянска базилика може да бъде разгледана до 3 октомври, от 9.30 до 18.00 часа. Входът е свободен в деня на откриването.