Излиза новата книга на проф. Клео Протохристова

Новата книга на проф. Клео Протохристова „Вдъхновения и дни.Съпоставителни догадки и проучвания“ излиза от печат на 13 февруари. Художник на корицата е Иво Рафаилов.

Заглавието на тази книга съдържа очевидна алюзия за „Наслаждения и дни“ (Les Plaisirs et les Jours) – първата книга на Марсел Пруст, която, озаглавена по този начин, се представя като елегантно неглижиращ жест към авторитетния прецедент „Дела и дни“ (Erga kai Hēmerai) на Хезиод. На заложената в античната поема действена концепция за живота, реактуализирана през доминиращите позитивистични нагласи на десетилетията от средата XIX век, за да бъде оползотворена като един от основните постулати на буржоазния прагматизъм, Пруст противопоставя алтернативата на хедонизма, безпогрешно разпознаваем знак за антибуржоазния патос на краевековието и декаданса.

Изданието „Вдъхновения и дни“, напротив, е свободно от каквато и да било полемична тенденциозност. То няма амбицията да ревизира мечтателно-съзерцателния аристократизъм, излъчван от „Наслаждения и дни“, още по-малко е изкушено от някаква подривна умисъл. Представените в книгата изследвания имат съпоставителен характер. Като проучват връзките и взаимодействията на литературата с музиката, киното и визуалните изкуства, както и с различни културни конвенции или идеологическите конструкти, те същевременно изпробват възможностите за разширяване на нейните граници и за увеличаване на потенциала ѝ да поражда смисли.

Клео Протохристова е професор по антична и западноевропейска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Автор е на книгите „Литературният двайсети век. Синхронни срезове и диахронни проекции“ (2020), „Записки от преддверието. Теория и практики на заглавието“ (2014), „Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории“ (2004), „Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи“ (2000, 2003, 2008), „Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта“ (1991, 1996).