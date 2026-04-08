Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ отбелязва 50 години

Един от емблематичните културни символи на града – Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ към ЦПЛР – ОДК – Пловдив, отбелязва половин век вдъхновение, музика и международно признание. Юбилеят ще бъде почетен с емоционалната ретроспективна фотоизложба „На крилете на песента“, която проследява пътя на няколко поколения „пловдивски славеи“. Откриването ще се състои на 20 април 2026г. от 18:00 часа в централната сграда на ЦПЛР-ОДК-Пловдив, бул. „6 септември“ № 193, Фоайе II етаж.

Изложбата представя 50 години история в кадри от богатия летопис на състава от неговото създаване през ноември 1975 г. от Стефка Благоева (главен художествен ръководител и диригент) до днешните успехи под ръководството на Милка Толедова. Експозицията е визуален разказ за пет десетилетия на труд, турнета в Европа и Азия и завоювани престижни отличия.

„Това са 50 години, в които поколения момчета отдават таланта и душата си на хоровото изкуство. За много от тях хорът е първата стъпка към голямата сцена, за други – школа по дисциплина и естетика, но за всички той остава искра, която осветява пътя им завинаги“, споделят от екипа на Хоровата школа.

През годините Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ се утвърждава като артистична общност с изключително високо ниво. Хронологията на успеха включва:

Над 10 престижни награди от международни конкурси в Германия, Белгия, Франция, Русия, Гърция, Турция, Словения и др.

Най-високите национални отличия, сред които „Кристална лира“, две награди „Пловдив“, Почетен знак на Пловдив, Златен плакет от Българския хоров съюз и Златен плакет от Съюза на българските композитори.

Уникална структура, обхващаща 5 състава (от подготвителен до мъжки хор), в които днес пеят над 120 таланти.

От 2003 г. Хорът с гордост носи името на своя създател и почетен гражданин на Пловдив – Стефка Благоева. Днес традицията продължава благодарение на професионализма на диригентите Милка Толедова и Борислава Благоева, съвместно с корепетиторите Юлия Петрова и Зарина Гетоева.

Фотоизложбата „На крилете на песента“ е покана към пловдивската общественост и всички приятели на музиката да се докоснат до магията на хоровото изкуство и да видят лицата на онези, които половин век прославят името на България по света.

Кулминацията на юбилейния сезон ще бъде тържественият концерт-спектакъл на 2 май от 19:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“. В него ще се включат хористи от петте формации на състава. Празничната програма продължава и през есента, когато диригентът Кръстин Настев – възпитаник на емблематичния хор – ще представи книга, посветена на неговата богата история.

Юбилеят е част от Културния календар на Пловдив за 2026 г. и се реализира с подкрепата на Общината и Държавна опера – Пловдив.