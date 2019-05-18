Започва Европейска нощ на музеите 2019

Пловдив се включва в Международния ден на музеите на 18 май. В инициативата участват над 30 000 музеи в повече от 120 държави по целия свят.

На същата дата се осъществява и Европейската нощ на музеите. Неин традиционен организатор е Министерството на културата и комуникациите на Франция, а инициативата обикновено преминава под патронажа на Международния музеен съвет (ICOM) и ЮНЕСКО. В проявата се включват над 4 000 музея в 40 европейски държави.

Идеята за провеждане на Европейска нощ на музеите идва от отбелязването на Международния ден на музеите и цели превръщането на честванията в истински международен фестивал, който подчертава важната роля на културните институции за развитието на обществото.

Вижте инициативите в Пловдив:

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

РАБОТНО ВРЕМЕ 18:00 – 24:00 ч.

Постоянна експозиция „Златю Бояджиев“, ул. „Съборна“ № 18

20:00 – 23:00 ч. ,,Триптих от Пантомима, Китара и Поезия“ с участието на възпитаници от класа на Гурам Биркадзе, студенти от класа по класическа китара на Стела Динкова и стихове на именити български поети

Балабанова къща, ул. „Константин Стоилов“ № 57

19:00 ч., откриване на „Една изложба от стари фотографии“ от Александър Сертев, Вестибюл

Вестибюл, LISTEN TO US – изложба на Дойче Телеком, част от програмата на ЕСК

Сводеста зала, Изложба „Приказки и следи“

Дълбока зала, Изложба „Интеграция на идентичности“

Къща „Хиндлиян“, ул. „Артин Гидиков“ № 4

LISTEN TO US – изложба на Дойче Телеком, част от програмата на ЕСК

Малка базилика, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31А

18:00 – 23:00 ч. Уъркшоп по мозайки с участие на ученици от специалност „Стенопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ с ръководител Кристина Кутлова

Римски стадион

18:00 ч. концерт „Пловдивски читалища“

20:30 ч. премиера на филма „Храмът на словото“ на Фондация „Памет“ с подкрепата на Министерство на културата и ОФ „Пловдив 2019“

Данчова къща, ул. „Арх. Христо Пеев“ № 2А

18:00 ч. Откриване „Пролетна изложба“ на учителите на НХГ „Цанко Лавренов“

ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МУЗЕИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ – 18 МАЙ 2019 ГОДИНА

На 18 май 2019 г. Регионален исторически музей – Пловдив ще работи с три от своите експозиции. Музеен център за съвременна история се включва в честванията на Международен ден на музеите с гостуващата изложба „Еврика”. Експозиция „Българско Възраждане” се включва в Международен ден на музеите и Европейска нощ на музеите, а от 19:30 часа там ще се проведе концерт на Девическа хорова формация „Евмолпея”. Експозиция „Съединение на България от 1885 г.” също участва в Международен ден на музеите и Европейска нощ на музеите, а освен постоянната експозиция, посетителите ще могат да разгледат и изложбата „Пловдив в културната история на България”. Входът за всички обекти ще бъде безплатен.

МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ

Музейният център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев” 14 се включва в честванията на Международния ден на музеите с гостуващата изложба „Еврика” на детски научен център „Музейко”, която ще приема посетители между 10:00 и 18:00 часа със свободен вход. Изложбата представя по интерактивен начин популярни изобретения от XIX-ти и XX-ти век, които са променили завинаги света, в който живеем.

ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

Експозиция „Българско Възраждане” на ул. „Цанко Лавренов” 1 в Старинен Пловдив се включва в честванията на Международния ден на музеите и отбелязването на Европейската нощ на музеите и ще приема посетители със свободен вход между 9:00 и 24:00 часа. От 19:30 часа в двора на експозицията ще се проведе концерт на Девическа хорова формация „Евмолпея” с диригент Рада Славинска и помощник диригент Алия Хансе. Празничният концерт е посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий – покровители на Европа. Концертът ще бъде генерална репетиция за предстоящия концерт в Истанбул, който ще се проведе на 24 май и ще бъде част от празника по повод деня на българската просвета и култура и славянската писменост, организиран от Генералното консулство на България.

ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

Експозиция „Съединение на България от 1885 г.” на пл. „Съединение” 1 се включва в честванията на Международния ден на музеите и отбелязването на Европейската нощ на музеите и ще приема посетители със свободен вход между 9:00 и 24:00 часа. Освен постоянната експозиция, посетителите ще могат да разгледат и изложбата „Пловдив в културната история на България”.

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПЛОВДИВ

За Международния ден на музеите и Европейската нощ на музеите – 18 май 2019 година, музеят ще работи с безплатен вход за експозицията за посетители от 18.00 ч. до 00.00 ч.

РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Адрес: пл. „Съединение” № 1, Пловдив – 4000

За връзка с експозицията: 032/ 624 339

18 май 2019 г. (събота) музеят ще работи от 10:00 до 22:00 часа. Във връзка с честването на „Европейска нощ на музеите” на 18 май 2019 г., Регионален археологически музей – Пловдив ще се включи със следните прояви:

Тематична беседа на тема „Праисторическото минало на Пловдив”, Начален час – 10:30

Представяне на националната изложба: „Преоткритият свят на Стара Европа”

Представяне на оригинала на Панагюрското златно съкровище

Представяне на постоянна експозиция: „Древните култури в региона на Пловдив (VI хил. пр. Хр. – XIV в. сл. Хр.)”

ПРОГРАМА НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ -18.05. 2019

Име на музей/галерия или институция: Градска художествена галерия – Пловдив

Интернет сайт: www.galleryplovdiv.com

Фейсбук страница: Градска художествена галерия – Пловдив / City Gallery of Fine Arts

1.ЗАЛИ ЗА ВРЕМЕННИ ЕКСПОЗИЦИИ

Адрес: Пловдив, ул. „Княз Александър I“№15;

Тел.: 032 62 42 21

Изложба: „Чуйте ни – артистичен интелект“ – колекция съвременно изкуство на Дойче телеком, акцент в официалната програма на Европейска столица на културата – Пловдив 2019

Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 22 часа.

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ „ИКОНИ“

Адрес: Пловдив, ул. „Княз Александър I“№15;

Тел.: 032 62 60 86

Изложба: Изцяло обновена постоянна експозиция, представяща най-ценните икони от фонда на галерията и образци, предоставени от Пловдивската митрополия

Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 22 часа.

ЗАЛИ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО „БАНЯ СТАРИННА“

Адрес: Пловдив, бул. „Шести септември“ №179

Изложба: Международна изложба по проект за съвременно изкуство „Дигитални екологии“ на Сдружение „Изкуството днес“, част от програмата на Европейска столица на културата – Пловдив 2019

Часове със свободен достъп на 18 май: от 13.00 до 19.00 часа.

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ ЖИВОПИС НА ЕНЧО ПИРОНКОВ

Адрес: Пловдив, ул. „Васил Кънчев“№1

Тел.: 032 63 80 55

Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 18.00 часа.

ПОСТОЯННИ ЕКСПОЗИЦИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“И „МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО“

Адрес: Пловдив, ул. „Артин Гидиков“ №11

Тел.: 032 62 87 45

Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 18.00 часа.

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ „ГЕОРГИ БОЖИЛОВ – СЛОНА“

Тел.: 032 62 24 34

Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 18.00 часа.

МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – КРУМОВО

На 18 май (събота) Музеят на авиацията ще се включи за поредна година в Европейската „Нощ на музеите“ с вход свободен от 16.00 до 20.00 ч.

В традиционната атракция „Експонатите оживяват“ гостите ще могат да разберат какво е усещането да влезеш в кабините на самолет Ан-14 „Пчьолка“ и вертолет Ми-1.

Специална изненада за посетителите в празничния ден ще бъде и играта „Летец – откривател“, в която ще научат повече за машините във външната експозиция и техните елементи.