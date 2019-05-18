Пловдив се включва в Международния ден на музеите на 18 май. В инициативата участват над 30 000 музеи в повече от 120 държави по целия свят.
На същата дата се осъществява и Европейската нощ на музеите. Неин традиционен организатор е Министерството на културата и комуникациите на Франция, а инициативата обикновено преминава под патронажа на Международния музеен съвет (ICOM) и ЮНЕСКО. В проявата се включват над 4 000 музея в 40 европейски държави.
Идеята за провеждане на Европейска нощ на музеите идва от отбелязването на Международния ден на музеите и цели превръщането на честванията в истински международен фестивал, който подчертава важната роля на културните институции за развитието на обществото.
Вижте инициативите в Пловдив:
ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“
РАБОТНО ВРЕМЕ 18:00 – 24:00 ч.
Постоянна експозиция „Златю Бояджиев“, ул. „Съборна“ № 18
20:00 – 23:00 ч. ,,Триптих от Пантомима, Китара и Поезия“ с участието на възпитаници от класа на Гурам Биркадзе, студенти от класа по класическа китара на Стела Динкова и стихове на именити български поети
Балабанова къща, ул. „Константин Стоилов“ № 57
19:00 ч., откриване на „Една изложба от стари фотографии“ от Александър Сертев, Вестибюл
Вестибюл, LISTEN TO US – изложба на Дойче Телеком, част от програмата на ЕСК
Сводеста зала, Изложба „Приказки и следи“
Дълбока зала, Изложба „Интеграция на идентичности“
Къща „Хиндлиян“, ул. „Артин Гидиков“ № 4
LISTEN TO US – изложба на Дойче Телеком, част от програмата на ЕСК
Малка базилика, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31А
18:00 – 23:00 ч. Уъркшоп по мозайки с участие на ученици от специалност „Стенопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ с ръководител Кристина Кутлова
Римски стадион
18:00 ч. концерт „Пловдивски читалища“
20:30 ч. премиера на филма „Храмът на словото“ на Фондация „Памет“ с подкрепата на Министерство на културата и ОФ „Пловдив 2019“
Данчова къща, ул. „Арх. Христо Пеев“ № 2А
18:00 ч. Откриване „Пролетна изложба“ на учителите на НХГ „Цанко Лавренов“
ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МУЗЕИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ – 18 МАЙ 2019 ГОДИНА
На 18 май 2019 г. Регионален исторически музей – Пловдив ще работи с три от своите експозиции. Музеен център за съвременна история се включва в честванията на Международен ден на музеите с гостуващата изложба „Еврика”. Експозиция „Българско Възраждане” се включва в Международен ден на музеите и Европейска нощ на музеите, а от 19:30 часа там ще се проведе концерт на Девическа хорова формация „Евмолпея”. Експозиция „Съединение на България от 1885 г.” също участва в Международен ден на музеите и Европейска нощ на музеите, а освен постоянната експозиция, посетителите ще могат да разгледат и изложбата „Пловдив в културната история на България”. Входът за всички обекти ще бъде безплатен.
МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ
Музейният център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев” 14 се включва в честванията на Международния ден на музеите с гостуващата изложба „Еврика” на детски научен център „Музейко”, която ще приема посетители между 10:00 и 18:00 часа със свободен вход. Изложбата представя по интерактивен начин популярни изобретения от XIX-ти и XX-ти век, които са променили завинаги света, в който живеем.
ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”
Експозиция „Българско Възраждане” на ул. „Цанко Лавренов” 1 в Старинен Пловдив се включва в честванията на Международния ден на музеите и отбелязването на Европейската нощ на музеите и ще приема посетители със свободен вход между 9:00 и 24:00 часа. От 19:30 часа в двора на експозицията ще се проведе концерт на Девическа хорова формация „Евмолпея” с диригент Рада Славинска и помощник диригент Алия Хансе. Празничният концерт е посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий – покровители на Европа. Концертът ще бъде генерална репетиция за предстоящия концерт в Истанбул, който ще се проведе на 24 май и ще бъде част от празника по повод деня на българската просвета и култура и славянската писменост, организиран от Генералното консулство на България.
ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”
Експозиция „Съединение на България от 1885 г.” на пл. „Съединение” 1 се включва в честванията на Международния ден на музеите и отбелязването на Европейската нощ на музеите и ще приема посетители със свободен вход между 9:00 и 24:00 часа. Освен постоянната експозиция, посетителите ще могат да разгледат и изложбата „Пловдив в културната история на България”.
РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПЛОВДИВ
За Международния ден на музеите и Европейската нощ на музеите – 18 май 2019 година, музеят ще работи с безплатен вход за експозицията за посетители от 18.00 ч. до 00.00 ч.
РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Адрес: пл. „Съединение” № 1, Пловдив – 4000
За връзка с експозицията: 032/ 624 339
18 май 2019 г. (събота) музеят ще работи от 10:00 до 22:00 часа. Във връзка с честването на „Европейска нощ на музеите” на 18 май 2019 г., Регионален археологически музей – Пловдив ще се включи със следните прояви:
- Тематична беседа на тема „Праисторическото минало на Пловдив”, Начален час – 10:30
- Представяне на националната изложба: „Преоткритият свят на Стара Европа”
- Представяне на оригинала на Панагюрското златно съкровище
- Представяне на постоянна експозиция: „Древните култури в региона на Пловдив (VI хил. пр. Хр. – XIV в. сл. Хр.)”
ПРОГРАМА НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ -18.05. 2019
Име на музей/галерия или институция: Градска художествена галерия – Пловдив
Интернет сайт: www.galleryplovdiv.com
Фейсбук страница: Градска художествена галерия – Пловдив / City Gallery of Fine Arts
1.ЗАЛИ ЗА ВРЕМЕННИ ЕКСПОЗИЦИИ
Адрес: Пловдив, ул. „Княз Александър I“№15;
Тел.: 032 62 42 21
Изложба: „Чуйте ни – артистичен интелект“ – колекция съвременно изкуство на Дойче телеком, акцент в официалната програма на Европейска столица на културата – Пловдив 2019
Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 22 часа.
- ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ „ИКОНИ“
Адрес: Пловдив, ул. „Княз Александър I“№15;
Тел.: 032 62 60 86
Изложба: Изцяло обновена постоянна експозиция, представяща най-ценните икони от фонда на галерията и образци, предоставени от Пловдивската митрополия
Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 22 часа.
- ЗАЛИ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО „БАНЯ СТАРИННА“
Адрес: Пловдив, бул. „Шести септември“ №179
Изложба: Международна изложба по проект за съвременно изкуство „Дигитални екологии“ на Сдружение „Изкуството днес“, част от програмата на Европейска столица на културата – Пловдив 2019
Часове със свободен достъп на 18 май: от 13.00 до 19.00 часа.
- ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ ЖИВОПИС НА ЕНЧО ПИРОНКОВ
Адрес: Пловдив, ул. „Васил Кънчев“№1
Тел.: 032 63 80 55
Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 18.00 часа.
- ПОСТОЯННИ ЕКСПОЗИЦИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“И „МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО“
Адрес: Пловдив, ул. „Артин Гидиков“ №11
Тел.: 032 62 87 45
Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 18.00 часа.
- ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ „ГЕОРГИ БОЖИЛОВ – СЛОНА“
Тел.: 032 62 24 34
Часове със свободен достъп на 18 май: от 10.00 до 18.00 часа.
МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – КРУМОВО
На 18 май (събота) Музеят на авиацията ще се включи за поредна година в Европейската „Нощ на музеите“ с вход свободен от 16.00 до 20.00 ч.
В традиционната атракция „Експонатите оживяват“ гостите ще могат да разберат какво е усещането да влезеш в кабините на самолет Ан-14 „Пчьолка“ и вертолет Ми-1.
Специална изненада за посетителите в празничния ден ще бъде и играта „Летец – откривател“, в която ще научат повече за машините във външната експозиция и техните елементи.
Един коментар
I like how Plovdiv joins the International Museum Day and European Night of Museums, giving visitors more opportunities to explore art, history, and cultural heritage. Bringing together thousands of museums across different countries shows how cultural institutions can connect communities and encourage curiosity. For a different kind of exploration, Melon Sandbox is a physics sandbox game where experimenting with objects and setups can lead to unexpected discoveries.