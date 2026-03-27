Задържаха жена, намушкала четирима в центъра на столицата

08:26ч, петък, 27 март, 2026
1 341 1 минута

39-годишна жена е задържана от полицията за нападение с нож в централната част на София, при което пострадаха четирима души. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентите са се разиграли на няколко места в града. Първият сигнал е подаден около 19:30 часа за двама ранени в района на метростанция „Стадион Васил Левски“. Малко по-късно е получена информация и за други две пострадали – млади жени, нападнати на спирка на градския транспорт по бул. „Черни връх“.

На място са изпратени екипи на Спешна помощ, които са транспортирали ранените до „Пирогов“ и Военномедицинска академия.

Преди задържането на извършителката полицията разпространи нейна снимка и призова за съдействие от гражданите. Впоследствие жената е била установена и арестувана.

Разследването по случая продължава, като се изясняват мотивите за нападението.

Снимка: Министерство на вътрешните работи

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:26ч, петък, 27 март, 2026
1 341 1 минута
Един коментар

  1. В Европейските държави ,към които се „стреми да ни вкара ППДБ+“ (според тях ние не сме там) полицията задържа такива на местопрестъплението. В нашата родина обаче полицията е инструмент на власта да извива ръце и ченгетата са заети да покриват случая Петрохан ,да гонят мними продавачи /купувачи на гласове и да сменят милиционерите начело на рпутата от ОФ на БКП проститутки. Дерзайте маладци.

