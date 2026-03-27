Задържаха жена, намушкала четирима в центъра на столицата

39-годишна жена е задържана от полицията за нападение с нож в централната част на София, при което пострадаха четирима души. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентите са се разиграли на няколко места в града. Първият сигнал е подаден около 19:30 часа за двама ранени в района на метростанция „Стадион Васил Левски“. Малко по-късно е получена информация и за други две пострадали – млади жени, нападнати на спирка на градския транспорт по бул. „Черни връх“.

На място са изпратени екипи на Спешна помощ, които са транспортирали ранените до „Пирогов“ и Военномедицинска академия.

Преди задържането на извършителката полицията разпространи нейна снимка и призова за съдействие от гражданите. Впоследствие жената е била установена и арестувана.

Разследването по случая продължава, като се изясняват мотивите за нападението.

