Задържаха двама, откраднали 13 000 лв. от 96-годишна жена

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми О.И., на 44 г., и Р.И., на 24 г., за това, че на 03.03.2025 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, въвели в заблуждение другиго – 96-годишна жена, като с това й причинили имотна вреда в размер на 13 000 лева – престъпление по чл. 209 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

96-годишната пострадала жена живеела в апартамент в гр. Пловдив. На 3 март 2025 г. на домашния телефон се обадил непознат мъж, който съобщил, че дъщеря й при управление на лек автомобил в гр. София, на пешеходна пътека, блъснала дете и то е починало. Той обяснил, че са нужни 50 000 лева за кръвнина на близките, за да не я съдят. Попитал също дали възрастната жена имала банкова карта в себе си и бижута, като тя му отговорила отрицателно, но казала, че разполагала с 13 000 лв., които можела да даде, за да помогне на дъщеря си. Малко по-късно 96-годишната жена поставила сумата в портфейл, който хвърлила през терасата на седмия етаж на жилищния блок, където живеела. Пред него чакали О.И. и Р.И., баща и син. Те взели парите и избягали. По-късно е бил подаден сигнал в полицията. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия двамата са били установени от служители на МВР на 8 април 2025 г. в гр. Бургас.

Обвиняемите О.И. и Р.И. са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.