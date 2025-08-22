Върнаха в ареста Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг

18-годишният Никола Бургазлиев, прегазил петима души с АТВ в Слънчев бряг, бе върнат в ареста от Окръжния съд в Бургас. Магистратите в морския град постановиха най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо него, на фона на протести в няколко града, включително в Пловдив.

На съдебното заседание стана ясно, че прокуратурата ще преквалифицира обвинението предвид влошеното състояние на пострадалата 35-годишна майка Христина и 4-годишното ѝ момченце, което остава в кома, съобщи БНТ. Сега обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда и се очаква то бъде преквалифицирано в нанасяне на тежка.

Държавното обвинение определи 18-годишния Никола Бургазлиев като изключително самонадеян и безотговорен. Твърдял с категоричност, че притежавал нужните умения да управлява електрическото АТВ.

Той от своя страна каза в съдебната зала, че съжалява за случилото се и повече се притеснява за състоянието на пострадалите, отколкото за себе си.