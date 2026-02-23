Шофьор на камион уби 80-годишна пешеходка при маневра

Възрастна жена е загинала при пътно произшествие днес в село Стряма. По предварителни данни около 10 ч. извършващ маневра на заден ход товарен автомобил ударил 80-годишна пешеходка, чиято смърт е констатирана от пристигналия лекарски екип.
Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед.
Разследването по досъдебното производство продължават служители от РУ-Раковски.
Един коментар
Music plays a leading role in shaping that pressure. Tracks produced by F-777 inject the game with speed and aggression. Instead of acting as background sound, the music becomes a survival guide. Careful players learn to “hear” upcoming jumps through rhythm patterns. In this way, success depends not only on visual reflexes but also on listening skills. geometry dash meltdown