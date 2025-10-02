Полицията във Варна разследва заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев – Биляна Коцева. В семейния ресторант на Коцеви е било оставено послание с текста „Останете живи заради близките си“, написано върху кутии с пури. Според информацията, те са били внесени от малолетно момче, което се издирва. По случая е образувано досъдебно производство за закана за убийство.

Междувременно Благомир Коцев остава в ареста след задържането му на 8 юли при акция на Антикорупционната комисия. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи при обществени поръчки.