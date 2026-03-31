Полицията проверява сигнал за шофьор, предлагал на деца да се качат в колата му

В Първо РУ е започната проверка по повод публикация във фейсбук група, разпространена на 29 март, че в пловдивския квартал Коматево и околните села бил забелязан непознат мъж, който обикаля с колата си и предлага на деца да ги закара до вкъщи.

От първоначалните действия е изяснено, че авторът на публикацията разказва за случай отпреди около два месеца, на който не е станал пряк свидетел. Придобитите на този етап данни сочат, че няма извършено престъпление спрямо малолетно или непълнолетно дете от региона, попаднало в подобна ситуация.

След приключване на проверката в срок, материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата.