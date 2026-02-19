Петрохан: Мотивът остава загадка, разследването продължава

Нови изявления на прокуратурата по казуса „Петрохан – Околчица“ хвърлят допълнителна светлина върху разследването, но не дават окончателен отговор защо се стигна до смъртта на шестима души.

От държавното обвинение са категорични, че версията, по която се работи приоритетно, не е променена – разглеждат се две убийства, след които е последвало самоубийство край връх Околчица, както и още три самостоятелни фатални случая в района на хижа „Петрохан“. Паралелно с това се анализират експертни оценки, включително психологически профили, с цел да се изяснят причините зад случилото се.

12 души с АТВ-та били в района на „Петрохан“ преди убийствата

По време на брифинга в сряда бе обърнато специално внимание на информацията за група моторни превозни средства тип АТВ, заснети в близост до хижата. Разследващите твърдят, че няма доказателства външни лица да са навлизали в оградената територия. По видеозаписите машините се насочват по друг маршрут и не достигат до сградата. Не са открити следи от насилствено проникване нито в деня на инцидента, нито преди това.

МВР: Един от загиналите на Петрохан се е прострелял два пъти в главата

Стана ясно още, че в организма на един от загиналите е установено наличие на лекарствено вещество, използвано при лечение на епилепсия, известно със странични ефекти, свързани с промени в психичното състояние. Този факт също се включва в експертните анализи.

Междувременно бе потвърдено, че един от ключовите свидетели се намира извън страната. От прокуратурата уточняват, че към момента не са съществували законови основания за задържането му, но при необходимост могат да бъдат предприети допълнителни действия.

Паралелно с основното разследване са започнали и нови проверки, включително на финансови документи и институционални контакти, като се събират данни по различни направления. Въпреки множеството версии в публичното пространство, засега официалната линия остава непроменена, а окончателните изводи тепърва предстоят.