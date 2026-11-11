Тяло на починал човек е открито в центъра на Пловдив, на ул. „Кръстьо Пастухов“, в непосредствена близост до Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Районът около мястото е бил отцепен, а на терен са работили полицейски екипи и криминалисти. Сгналът е от снощи.
Към момента няма официална информация за самоличността на починалия, нито за причината за смъртта. Обстоятелствата около случая се изясняват.
Един коментар
МЪЛЧАНИЕ.ТИХО ТИХО.
НЯМАМЕ ПРАВО НА ГЛАС.
А КЪДЕ Е ЗАКОНА:
ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА ДОКАЖЕ
ПРОИЗХОДА НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СИ
КАПИТАЛ????