Тяло на починал човек е открито в центъра на Пловдив, на ул. „Кръстьо Пастухов“, в непосредствена близост до Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Районът около мястото е бил отцепен, а на терен са работили полицейски екипи и криминалисти. Сгналът е от снощи.

Към момента няма официална информация за самоличността на починалия, нито за причината за смъртта. Обстоятелствата около случая се изясняват.