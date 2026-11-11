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Откриха труп на улица до Пловдивския университет

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:29ч, сряда, 11 ноември, 2026
1 367 Преди по-малко от минута
полицейска лента убийство

Тяло на починал човек е открито в центъра на Пловдив, на ул. „Кръстьо Пастухов“, в непосредствена близост до Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Районът около мястото е бил отцепен, а на терен са работили полицейски екипи и криминалисти. Сгналът е от снощи.

Към момента няма официална информация за самоличността на починалия, нито за причината за смъртта. Обстоятелствата около случая се изясняват.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:29ч, сряда, 11 ноември, 2026
1 367 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. МЪЛЧАНИЕ.ТИХО ТИХО.
    НЯМАМЕ ПРАВО НА ГЛАС.
    А КЪДЕ Е ЗАКОНА:
    ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА ДОКАЖЕ
    ПРОИЗХОДА НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СИ
    КАПИТАЛ????

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