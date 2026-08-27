Мобилни полицейски екипи ще обикалят пловдивски села през септември

Жителите ще могат да подават сигнали и да поставят проблеми пред полицията на място

Мобилни полицейски екипи ще провеждат срещи с жители на 12 села в Пловдивска област през септември. Инициативата на Областната дирекция на МВР дава възможност на хората да поставят директно пред служителите въпроси, свързани с обществения ред, сигурността и проблеми в населените места.

Екипите ще посетят селата по следния график:

3 септември – с. Бабек, с. Розовец и с. Свежен, на територията на РУ – Раковски;

– с. Бабек, с. Розовец и с. Свежен, на територията на РУ – Раковски; 10 септември – с. Желязно, с. Калековец и с. Костиево, на територията на РУ – Труд;

– с. Желязно, с. Калековец и с. Костиево, на територията на РУ – Труд; 17 септември – с. Поройна, с. Буково и с. Воден, на територията на РУ – Първомай;

– с. Поройна, с. Буково и с. Воден, на територията на РУ – Първомай; 24 септември – с. Мътеница, с. Ръжево Конаре и с. Бегово, на територията на РУ – Хисаря.

Срещите са част от практиката на МВР за пряк контакт с хората в по-малките населени места, където жителите могат да сигнализират за конкретни проблеми и да обсъдят с полицията въпроси, свързани с безопасността и обществения ред.