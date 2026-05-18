Младежи от Раковски влязоха в ролята на огнеборци

Информационно-разяснителна среща на тема „Пожарна безопасност“ събра млади хора от Раковски, които имаха възможност да се запознаят отблизо с професията на пожарникаря и с основните правила за действие при пожар и извънредни ситуации.

Инициативата, организирана от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Раковски, се проведе в Енория „Св. Михаил Архангел“ в града, известен като дом на най-голямата католическа общност в България. В обучението се включиха младежи на възраст между 16 и 20 години.

Лекцията и практическата демонстрация бяха водени от началника на дежурна смяна в РСПБЗН – Раковски, мл. експерт Йосиф Леков, който представи специализираното оборудване и личните предпазни средства, използвани от огнеборците. Участниците научиха как протича работата на пожарникарските екипи – от получаването на сигнала за инцидент, през оценката на ситуацията, до действията на терен.

Най-голям интерес сред младите хора предизвика практическата част на обучението. Те имаха възможност да влязат в ролята на пожарникари, като облякоха защитно оборудване и участваха в гасенето на три различни огнища с помощта на воден пожарогасител, прахов пожарогасител и кофпомпа.

Чрез реални упражнения участниците придобиха ценни знания за различните методи за пожарогасене и за отговорното поведение при кризисни ситуации.

Инициативата е част от усилията на пожарната служба за превенция и повишаване на информираността сред младите хора, като поставя акцент върху безопасността, бързата реакция и личната отговорност.