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Млад шофьор се заби в колона от автомобили в Асеновград

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:39ч, неделя, 5 юли, 2026
1 333 Преди по-малко от минута

Неопитен шофьор се вряза в колона от автомобили на прав и широк участък от тиха улица в Асеновград без никакъв спирачен път и никакви препятствия. Младежът блъсна с висока скорост в спряла кола, която се удря в паркираната при нея и така в последователност до пет автомобила с различни щети. Вероятно водачът е гледал в телефона си по време на шофиране.

Инцидентът е заснет от охранителни камери на улица „Богомилска“ в града, записът от които се върти в социалните мрежи. Вижда се как дори след удара младежът губи управлението на фолксвагена, който тръгва назад пушейки.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:39ч, неделя, 5 юли, 2026
1 333 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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