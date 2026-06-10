Взеха книжката на 19-годишен дрифтаджия с БМВ

19-годишен джигит с БМВ и правоспособност от 1 година остана без книжка заради дрифтене в Асеновград. Районна прокуратура-Пловдив го привлече като обвиняем А.З., на 19 г., за това, че при управление на лек автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. А.З. е обвиняем и за това, че подбуждал другиго към лъжесвидетелстване.

На 9 юни към 10,40 часа, е бил подаден сигнал на тел. 112, че шофьор на БМВ дрифтирал и форсирал колата си в района на кръстовища, училища и други сгради в Асеновград. Той създавал опасност за движението. Малко по-късно е установено, че автомобилът е бил шофиран от А.З.

За да избегне наказателна отговорност, А.З. се обадил на свой приятел и поискал от него да лъжесвидетелства и да съобщи пред разследващите органи, че не той управлявал автомобила, а майстор, при който бил оставил коата за ремонт. Установено е, че това не отговаря на истината.

А.З. е водач на автомобил с едногодишен стаж. Към момента свидетелството му за управление на моторно превозно средство е отнето.

По друго досъдебно производство Районна прокуратура-Пловдив повдигна две обвинения спрямо 29-годишния Г.А. за пътно хулиганство и оказване на съпротива и неподчинение на полицейски служители. Установено е, че на 3 юни отново в Асеновград Г.А. не се подчинил на полицейски служители, които поискали да им представи документите си. Той се опитал да избяга от тях пак с БМВ, като се движел с превишена скорост и преминавал на червени сигнали на светофарите. Г.А. спрял колата на улица без изход, слязъл от нея и побягнал, но бил задържан от полицейски служители, като оказал съпротива. По искане на Районна прокуратура-Пловдив той е с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд-Асеновград. Свидетелството му за управление на моторно превозно средство е отнето.