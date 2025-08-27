Бургазлиев отрича да е употребявал наркотици преди катастрофата в Слънчев бряг

18-годишният Никола Бургазлиев, който предизвика тежката катастрофа в Слънчев бряг, при която блъсна петима туристи с АТВ, отрича да е употребявал наркотици.

Преди ден прокуратурата обяви, че химико-токсикологичната експертиза е показала наличие на следи от марихуана в кръвта и урината на младежа.

Марихуана в кръвта на 18-годишния, газил с АТВ в Слънчев бряг

Пред bTV неговата адвокатка Галина Колева заяви, че веднага след резултатите е посетила клиента си в ареста.

„Погледна ме с едни неразбиращи очи и попита как е възможно. Обясних му, че не мога да оспоря експертизата, но мога да поискам повторна проверка“, коментира тя.

Другият защитник на Бургазлиев – адвокат Крум Цветаров, уточни, че пробите са били дадени по желание на обвиняемия и той не е показвал никакво притеснение.

Колева допълни, че дори и при втора експертиза да бъде потвърдено наличие на тетрахидроканабинол, това не доказва умисъл в действията на младежа. Изявлението ѝ идва след като окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев съобщи, че обвинението може да бъде преквалифицирано в умишлено престъпление.

Върнаха в ареста Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг

По думите на адвокатката, Никола се надява пострадалите туристи да се възстановят. Тя подчерта, че познава родителите му, които са дългогодишни служители на МВР и „нямат бизнеси или влияние, а всякакви подобни твърдения са спекулации“.