Агресия на светофар: шофьор нападна жена в Пловдив

Шофьор се озова в полицейския арест за проявена агресия в Пловдив. Вчера сутринта жена се оплакала във Второ РУ, че докато изчаквала с автомобила си на светофар на кръстовище между бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“ била ударена от непознат, слязъл от шофьорското място на съседна кола.
При организираните незабавни оперативни и издирвателни действия още същия ден 45-годишният извършител на хулиганската проява е установен и задържан. Според първоначалните данни спорът между двамата участници се породил заради засичане по време на движение. За образуваното бързо производство е уведомена Районна прокуратура – Пловдив.
На пътя не можеш да си подбираш компанията. Случва се, да се засечеш с такива, с които иначе никога не би се събрал по никакъв повод. Ето и тоя, идиот някакъв, добре, че са го хванали, макар, че нищо няма да му направят. А би било добре, да му дадат една метла и да мете улиците един месец.