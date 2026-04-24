Агресия на светофар: шофьор нападна жена в Пловдив

Шофьор се озова в полицейския арест за проявена агресия в Пловдив. Вчера сутринта жена се оплакала във Второ РУ, че докато изчаквала с автомобила си на светофар на кръстовище между бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“ била ударена от непознат, слязъл от шофьорското място на съседна кола.

При организираните незабавни оперативни и издирвателни действия още същия ден 45-годишният извършител на хулиганската проява е установен и задържан. Според първоначалните данни спорът между двамата участници се породил заради засичане по време на движение. За образуваното бързо производство е уведомена Районна прокуратура – Пловдив.