40 души са евакуирани заради огромния пожар в Пловдивско

40 души до момента са евакуирани от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой заради пожара в района на Михилци. Пострадали няма. Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев.

Пожарът все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и два хеликоптера на Военновъздушните сили. Задействани са всички районни управления на МВР в засегнатия район. Над 100 служители на полицията участват в действията по евакуация, като продължава извеждането на хора от застрашените места.

За предупреждение на населението е задействана системата BG-ALERT. Областният управител Георги Янев пътува към мястото на пожара заедно с директора на ОДМВР – Пловдив и директора на РДПБЗН – Пловдив ст. комисар Васил Димов.

„Прави се всичко възможно за ограничаване на огъня и за гарантиране на безопасността на хората. На терен са мобилизирани всички необходими сили и техника“, съобщи Георги Янев. Областният управител призовава гражданите в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР и пожарната и да не възпрепятстват евакуацията и работата на екипите.