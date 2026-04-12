В Унгария днес се провеждат парламентарни избори

Решителен ден за Унгария. Днес се провеждат парламентарни избори, които ще определят освен бъдещето на страната, също и политическата съдба на премиера Виктор Орбан, който е на власт от 16 години.

След като даде своя глас Орбан заяви, че е „тук, за да спечели“. Опонентът му Петер Мадяр каза, че ако партията му спечели, първо ще бъдат предприети мерки за борба с корупцията. Той подчерта, че Будапеща трябва да засили позициите си в Европейския съюз и НАТО.

Според последните социологически проучвания, опозиционната партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, има значителна преднина пред управляващата партия на Орбан „Фидес“. Вотът е определян като най-голямото предизвикателство за Орбан от 2010 година. Петер Мадяр е бивш съзюник на Орбан, но напусна „Фидес“ преди две години, заради криминален скандал. За разлика от Орбан, Мадяр подкрепя помощ за Украйна, както и по-тясно сътрудничество между Будапеща и Брюксел.

снимка: AP/БТА