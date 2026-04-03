Спортно събитие „Тренирай с МГЕРБ“ ще се проведе в неделя в „Тракия“

Младежи ГЕРБ организират спортно събитие под надслов „Тренирай с МГЕРБ“, което ще се проведе на 5 април 2026 г. (неделя) от 10:00 до 12:00 часа в парк „2019“ в район „Тракия“ (до Лидл).

Инициативата е насочена към всички граждани, които вярват в здравословния начин на живот, движението и позитивната енергия на спорта. В тренировката ще се включат и кандидати за народни представители от листата на ГЕРБ–СДС за Пловдив-град, които ще имат възможност да споделят в директен разговор с присъстващите визията си за развитието на града и региона.

Очакват ви динамична тренировка на открито и добро настроение, заявяват организаторите.

