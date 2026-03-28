Румен Радев: ПП-ДБ трябва да решат дали мафията се „промени към добро“ и все така ли е само техен „маркетингов враг”

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:49ч, събота, 28 март, 2026
1 829 1 минута

„Лидерите на ПП-ДБ трябва да решат: промени ли се към добро мафията и все така ли е само техен „маркетингов враг“, както определиха Борисов в прословутия си среднощен разговор”, това заяви пред журналисти в Добрич президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен
Радев в отговор на въпрос.

Той припомни изтеклия през май 2023 г. запис от среднощно заседание на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ (ПП). Тогава лидерите на партията определиха ГЕРБ и Бойко Борисов като „маркетингов, но не и реален враг“.

„Изобщо това, което изтече в записа от този разговор, показа истинската същност на тези хора. По-голямо лицемерие не съм виждал”, отбеляза днес лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев.

„Коалицията ПП-ДБ влезе в политиката с обещание, че ще борят мафията и ще свалят модела „Пеевски-Борисов“. Първата им работа, след като влязоха в Народното събрание, беше да се прегърнат със същата мафията, която, по думите им, започна да се „променя към добро”, припомни още Румен Радев.

