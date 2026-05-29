Радан Кънев се кандидатира за председател на ДСБ

Радан Кънев е решил да се кандидатира за председател на партия Демократи за силна България. Това съобщи самият евродепутат в личния си профил във Фейсбук. Това е добра новина за голяма част от симпатизантите и актива на формацията, които смятат, че е належащо ДСБ да има нов лидер, който да е едно от най-разпознаваемите лица в демократичната общност. На 11 юли ще се проведе Националното събрание на партията, което следва да избере председател и ново ръководство за следващите 4 години, като според „десебари“ именно сега е шанса за обновление.

От поста на Кънев става ясно, че той е взел решение да се кандидатира за лидер на формацията след парламентарните избори през април. Обсъдил е намерението си със семейството си, тъй като стъпката засяга близките му, и е получил подкрепа. Уведомил е за намеренията си и сегашния председател Атанас Атанасов.

Ето какви мотиви е описал в поста си в социалната мрежа Радан Кънев:

„Убеден съм, че България е изправена пред сериозни рискове, както във вътрешната, така и във външната и европейска политика. Рискове, свързани със съсредоточаването на огромна власт в едни ръце, без силна и убедителна опозиция, с агресивната международна среда и пасивната роля на държавата в бързото развитие на нови и по-единни европейски политики.

Но също така съм уверен, че българското общество има сериозни възможности за успешно развитие. Гражданите на България изпреварват политиката и политиците във всички направления – икономика, култура, образование, спорт, солидарност в общността. Имаме шанс за бърз напредък, ако политиката поне малко навакса изоставането си.

Пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Това е просто невъзможно без силна ДСБ, без партията, която преди 22 години формулира националната цел – силна България в обединена Европа, да изпълни и използва целия си потенциал – идеен, човешки, комуникационен, организационен. Готов съм да посветя опита и енергията си за тази цел, като част от общо усилие, без излишна амбиция и пресилено его, но и без да пестя усилия, време и търпение.

Разбира се, много възможно е изборът на 11 юли да бъде конкурентен и труден. Партията ни е минавала през такива състезания със зрялост и спокойствие. Убеден съм, че днес е още по-готова да прояви тези колективни качества. Аз подхождам с огромно уважение към работата на досегашното ни ръководство в изключително труден период. И съм сигурен, че – независимо от решенията на Националното събрание – имаме нужда от приемственост и надграждане„.