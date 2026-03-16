„Прогресивна България“ стартира националната си кампания от Пловдив

Пловдив ще бъде един от основните центрове в кампанията на президентската формация „Прогресивна България“, стана ясно днес. Водачът на листата в града Владимир Николов и координаторът на партията под тепетата Ангел Стоев внесоха в 16 РИК списък с 24 кандидати за народни представители.

На място присъстваха и част от лицата в листата – изпълнителният директор на Клъстер Тракия икономическа зона Катя Стайкова, бившият директор на пловдивската полиция и главен секретар на МВР Петър Тодоров, бизнесменът Петър Денчев и Даниела Кършева.

Бившият областен управител Ангел Стоев разкри, че националната кампания на „Прогресивна България“ ще стартира с голямо събитие именно от Пловдив. То ще се проведе в събота в спортна зала С.И.Л.А. и се очаква да събере стотици симпатизанти на бившия президент и неговия екип.

Волейболната легенда Владимир Николов заяви, че за него най-естественото решение е било да се кандидатира именно от града под тепетата, тъй като съпругата му е от квартал „Тракия“. Той подчерта, че фокусът му, разбира се, ще бъде върху спорта, и най-вече върху масовия спорт, тъй като по думите му подрастващите днес трябва да станат от компютрите и да бъдат по-активни, вместо да живеят в интернет.

