Предлагат 15 минути безплатно паркиране в „Синя зона“

Въвеждането на 15 минути безплатен престой в „Синя зона“ предлагат общинските съветници от групата на „Независими за Пловдив“. Николай Гюров, Димитър Арнаудов и Илия Гатев внесоха официално предложение за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на Община Пловдив.

Предложението предвижда всеки автомобил да може да ползва до два безплатни престоя дневно по 15 минути, през интервал от минимум 4 часа, след регистрация чрез SMS. Основната цел е да се улесни краткотрайното паркиране за граждани, родители, хора с административни ангажименти, доставки и посещения на търговски обекти и институции.

„С тази наредба даваме едно практично решение за ежедневни ситуации, в които хората имат нужда от кратък престой – да оставят дете, да вземат документ или да посетят магазин или институция. Това е мярка в подкрепа на пловдивчани и на малкия бизнес. Важно е и че по време на общественото обсъждане чухме мнението на гражданите и приехме част от техните предложения в окончателния вариант на текста“, заяви Николай Гюров, председател на „Независими за Пловдив“.

От групата посочват, че подобни практики вече успешно се прилагат в редица европейски градове и водят до по-добра ротация на автомобилите, по-лесен достъп до централните градски части и подкрепа за местната икономика.

В рамките на общественото обсъждане по проекта са постъпили пет граждански становища, като част от предложенията са били приети и отразени във внесената наредба.