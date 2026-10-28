Под 23% е била активността на президентските избори

31 машини са спрели работа

Избирателната активност на първия тур от президентските избори е достигнала 22,98% към 20:00 часа, след обработката на изборните протоколи. За сравнение, на президентския вот през 2021 г. активността е била близо 35% към същия час. Данните бяха представени от говорителя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова.

Според информацията на комисията изборният ден е преминал спокойно, а гласуването с машини е протекло без сериозни затруднения. В ЦИК са постъпили общо 98 сигнала за нарушения. Само два от тях са били свързани с нарушаване на избирателни права, а останалите са засягали основно предизборна агитация и разгласяване на социологически данни преди края на вота.

По-малко повреди при машинното гласуване

Общо 11 902 машини са били осигурени за гласуване в страната и в чужбина. От тях 31 са преустановили работа, което представлява приблизително 0,25% от всички устройства.

За сравнение, при изборите през април са отчетени 107 машини, които са спрели да работят, или около 1% от използваните устройства. По думите на Балова-Цветкова сегашният брой на техническите проблеми е приблизително три пъти по-нисък.

Балотажът е насрочен за 1 ноември

На втория тур за президент и вицепрезидент ще се състезават двете кандидатски двойки с най-много действителни гласове. Това са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, получили 528 951 гласа, и Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 гласа.

Новият вот ще се проведе на 1 ноември 2026 г. Предизборната кампания за балотажа вече е започнала и ще продължи до 24:00 часа на 30 октомври. Денят преди гласуването, 31 октомври, е обявен за ден за размисъл.

ЦИК вече е утвърдила техническите характеристики на хартиените бюлетини за втория тур. Бюлетините за гласуването зад граница са били изпратени по дипломатическо карго към съответните райони.

При машинния вот бюлетината ще бъде разположена на една страница. Организацията на гласуването ще се запази, като ще се използват същите правила, секции и машини.

Кой може да гласува по настоящ адрес

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес за първия тур, ще могат да упражнят правото си на глас на същия адрес и на балотажа, без да подават ново заявление. Това важи и за гражданите, заявили гласуване извън страната или чрез подвижна избирателна кутия.

Подготовката за втория тур продължава, като ЦИК ще използва вече изградената организация за провеждане на изборите.