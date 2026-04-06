Паравани заменят „тъмните стаички“ за изборите в Пловдивско

Областна администрация – Пловдив започна днес предоставянето на параваните за гласуване с хартиени бюлетини на общините от 17-и МИР – Пловдив-област. Те ще заменят досегашните т.нар. „тъмни стаички“, като целта на промяната е да се намалят възможностите за злоупотреби и манипулации, както и да се осигури по-голяма прозрачност в изборния процес.

„След проведена обществена поръчка за нуждите на двата избирателни района в областта бяха произведени общо 1450 броя. От тях 912 са за изборните секции в 16-и МИР Пловдив-град, 496 – за Пловдив-област, а 42 броя са в резерв“, обясни главният секретар на Областна администрация Николай Аджеларов.

Той разясни, че параваните са произведени по изискванията на ЦИК в три части от плътно PVC – челна част и две странични, които се съединяват с метални сглобки. Цената, която бе постигната след търга, е 18 евро без ДДС за брой. Плоскостите са здрави и подходящи за многократна употреба.

Първата община, която получи своите паравани, беше Асеновград, като в сряда раздаването ще приключи с община Пловдив.