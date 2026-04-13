Панев пита Радев олигарх ли е Георги Гергов

„Господин Радев, олигарх ли е Георги Гергов?“. Такъв въпрос отправя през билборд на кръстовището на България и Васил Левски Владислав Панев, който е четвърти в листата на Продължаваме промяната Демократична България в Пловдив.

Откакто подаде оставка, риториката на бившият президент е срещу олигархията, без обаче да посочва имена. Според Панев е редно кампанията да бъде по-конкретно, за да е ясно какви интереси ще защитават партиите и след парламентарните избори.

„Пестеливостта на думи особено от нови формации вероятно е печеливша за изборния резултат, но не създава яснота за плановете на Прогресивна България след 19 април. Собственикът на Пловдивския панаир Георги Гергов е почетен консул на Руската федерация в града и демонстрира близки отношения с Румен Радев. Плановете за застрояване на територията на панаира са от години, като ППДБ е преграда срещу тях, включително през съдебни решения. Надеждите са, че това няма да се промени и след смяната на властта в България“, подчертава Владислав Панев.