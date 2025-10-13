Окончателно: Пеевски спечели изборите в Пазарджик

„ДПС-Ново начало“ печели изборите за общински съветници в Пазарджик, сочат финалните резултати при 151 обработени протокола от секционните комисии. Партията на Делян Пеевски е получила 5508 гласа или 17,13 на сто от гласовете на избирателите в общината, съобщава OFFNews.

До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

Новият Общински съвет в Пазарджик ще работи още 2 години до провеждане на редовните местни избори. Мандатите в съвета са 41.

Кой влиза в Общинския съвет в Пазарджик

В него влизат и коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ с 11,75% или 3780 гласа, ПП „Свобода“ с 10,34% или 3324 гласа, „БСП-Обединена левица“ с 2385 гласа доверие или 7,42%, коалицията, в която участва бившият кмет на община Пазарджик Тодор Попов – „ВМРОБНД“ с 2201 гласа или 6,84% и ПП „ГЕРБ“, събрала доверието на 6,16% или 1982 гласа.

Прави впечатление, че партията на Бойко Борисов става шеста по резултат след вчерашния извънреден вот за общински съветници в сравнение с редовните избори на 29 октомври 2023 г., когато ГЕРБ бяха на трето място с 8.85% доверие, предвождани от ПП-ДБ с 9.93% и местна коалиция „Новото време“, в която участваше Тодор Попов, с 22.46%.

Избирателната активност във вчерашния ден бе 35,09 %, която е по-ниска с близо 5% от изборите на 29 октомври 2023 г.

Изборите бяха белязани от граждански арести и лов на купувачи на гласове. В града бяха пристигнали народни представители от ПП-ДБ и „Величие“, дошли да съблюдават реда, недоволни, че полицията не си върши работата.

Основният фокус бяха ромските махали в селата край града, основно – Огняново. Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били „съмнителни“, а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и задържани за даване на показания, заявяват от полицията.

Самата полиция прати жандармерия на мястото, но не откри нищо нередно.

От избирателната комисия заявиха, че не са получили нито един сигнал за опорочаване на изборите. Иначе протоколите били пълни с грешки, но те били предимно невинни и в резултат на бързане, не умишлени.