Официално: Асен Василев поведе листата на ПП-ДБ в Пловдив

Асен Василев е водачът на листата на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ за предстоящите избори в Пловдив. Преди минути представителите на формацията регистрираха пълен списък с 24 имена като кандидати за народни представители. Веднага след лидера на ПП в листата е острието на ДБ Манол Пейков, а третото място също е отредено за човек на ПП – депутатът Стою Стоев. Четвърти е Владислав Пенев, а пети е градският лидер на „Продължаваме промяната“ и общински съветник Тодор Токов.

В листата на коалицията няма твърде големи изненади и ярко открояващи се участници в масовите протести от края на миналата година, каквито мнозина очакваха. Може би най-новото име сред попадналите в списъка на коалицията е това на юриста Велислав Величков.

На регистрацията на листата не присъстваха Асен Василев и Стою Стоев. Манол Пейков пък коментира, че имената за кандидати за депутати от ПП-ДБ в страната са били избрани след сериозни компромиси, като по настояване на ПП Явор Божанков няма да е кандидат за депутат от коалицията.