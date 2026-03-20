Мяра: „Прогресивна България“ води, ГЕРБ остава втора сила

Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на март, формацията „Прогресивна България“, свързвана с Румен Радев, би получила най-сериозна подкрепа. Това показват данни от социологическо проучване на агенция „Мяра“, което отчита моментните нагласи сред заявилите, че биха гласували.

Според изследването, близо една трета от активните избиратели биха подкрепили „Прогресивна България“. На втора позиция се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС, следвана от ПП-ДБ. В първата петица попадат още „ДПС – Ново начало“ и „Възраждане“.

Около изборната бариера се движи „БСП – Обединена левица“, докато други формации като МЕЧ, „Величие“ и „Сияние“ засега остават под 4-процентния праг, но с потенциал за размествания. Подкрепата за по-малки партии като ИТН и АПС остава ограничена.

Данните сочат, че очакваната избирателна активност може да достигне около половината от имащите право на глас, което означава над три милиона души. Малък дял от анкетираните заявяват, че биха избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Проучването е проведено в периода 7–16 март сред 809 пълнолетни българи чрез интервюта „лице в лице“. От агенцията подчертават, че резултатите не са прогноза, а отразяват моментна картина на обществените нагласи.

